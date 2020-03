Le grand cœur du Bavard et de l’Ivrogne

Il n’y a rien de mieux que l’entraide dans une situation de crise. Voyant leurs collègues restaurateurs fermer leurs portes en raison de la pandémie de la COVID-19, les propriétaires du restaurant Le Bavard et l’Ivrogne de Sept-Îles, Billy Tanguay et Pierre-Olivier Simard, ont décidé de contribuer. Et il n’y a pas qu’eux qu’ils aideront!

« Quand on a vu nos amis restaurateurs commencer à fermer et que nous on était encore ouvert et qu’on avait la chance d’être encore debout, on a pris l’initiative de les appeler pour acheter leur bouffe, ce qu’ils auraient perdu », souligne, Billy Tanguay.

Leurs comparses du milieu de la restauration se sont aussi montrés généreux. Ils y sont allés de dons. Billy et Pierre-Olivier ont adopté un nouveau menu avec tout ce qu’ils ont eu.

Wow!

Toute cette nourriture reçue, en plus grande quantité qu’anticipée, elle ne sera pas perdue. Les deux hommes du Bavard et l’Ivrogne redonneront à la communauté.

« La communauté nous encourage en venant manger au restaurant, là, on va l’aider », renchérit Billy.

Les deux propriétaires ont communiqué avec le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, pour pouvoir offrir des repas gracieusement aux employés des services essentiels, notamment les policiers, pompiers, ambulanciers et autres (même les enfants dans les services de garde d’urgence), pour aujourd’hui (19 mars), demain et peut-être plus.

« On est rendu à un point où il ne faut pas juste penser à faire de l’argent, mais à aider notre communauté », conclut Billy.