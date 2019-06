Le Festival provincial développement de natation tenu à Sept-Îles reçoit des éloges

Il a fait chaud au complexe aquatique de Sept-Îles cette fin de semaine, lieu du Festival provincial développement de natation. La compétition, qui a réuni une cinquantaine de jeunes de trois clubs de la Côte-Nord et de celui de Drummondville, s’est déroulée dans une belle ambiance survoltée

Le Club les Cachalots de Port-Cartier est celui qui a raflé le plus de médailles d’or, 24 individuelles. Le Club de natation de Sept-Îles en a remporté 14. Les Requins de Drummondville sont repartis de la région avec la bannière d’esprit sportif.

La directrice générale de la Fédération de natation du Québec, qui en était à une première présence sur la Côte-Nord dans ses fonctions, n’avait que de bons à l’endroit du comité organisateur.

«Ce fut un super championnat. Il y avait une belle synergie avec les athlètes et les bénévoles, qui ont même eu des formations. Il y a une belle force au niveau de la natation sur la Côte-Nord, une belle relève. Il n’y a rien qui n’a pas fonctionné en fin de semaine», a souligné Isabelle Ducharme, qui invite d’ailleurs les jeunes à continuer à bouger, à nager.

La piscine du complexe aquatique accueillera une autre compétition, aussi tôt que ce samedi 8 juin. Les nageuses et nageurs nord-côtiers seront aussi en mode camp régionale pour trois jours, du 7 au 9 juin.

Médaillés d’or

Club de natation de Sept-Îles

Léo Philippon (9 ans et moins) : 50 m jambes planche, 50 m libre, 100 m libre, 50 m dos, 50 m papillon et 100 m QNI

Luc Fleury (10 ans) : 100 m libre, 50 m brasse et 100 m QNI

Florence Turbide (9 ans et moins) : 50 m jambes planche, 50 m dos et 50 m papillon

Nathan Sergerie (9 ans et moins) : 50 m brasse

Jade Trépanier (13-14 ans) : 50 m jambes planche

Club de natation les Cachalots de Port-Cartier

Anabelle Boivin (13-14 ans) : 50 m libre, 100 m libre, 100 m dos, 100 m brasse, 100 m papillon et 100 m QNI

Mya Ritchot (11-12 ans) : 50 m libre, 100 m libre, 100 m dos, 100 m brasse, 100 m papillon et 100 m QNI

Even Quessy (11-12 ans) : 100 m libre, 100 m dos, 100 m brasse, 100 m papillon et 100 m QNI

Isaac Moreau (11-12 ans) : 50 m jambes planche et 50 m libre

Allyson Cauvier-Raymond (10 ans) : 50 m libre et 100 m QNI

Émile Malenfant (10 ans) : 50 m jambes planche

Léanne Tremblay (11-12 ans) : 50 m jambes planche

Alice Forest (10 ans) : 50 m dos