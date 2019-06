Le Festival Innu Nikamu fêtera ses 35 ans

L’organisation du Festival Innu Nikamu célèbrera 35 ans de musique et de festivités du 1er au 4 août prochain. La programmation a été dévoilée en grande partie vendredi. D’autres noms devraient s’ajouter à liste comptant notamment les Kashtin, de retour au festival pour une première fois depuis 2014, Digging Roots, Kathia Rock et Nikamu Mamuitun (Chansons rassembleuses).

«Pour ses 35 ans, le Festival Innu Nikamu vous invite à savourer sa programmation bonifiée et son atmosphère hautement festive et authentique», a souligné l’organisation.

Les artistes autochtones viendront des quatre coins du pays à Mani-Utenam pour les quatre premières journées d’août.

La programmation totalise une centaine d’artistes; chanteurs danseurs et musiciens, pour une trentaine de spectacles.

En plus des noms mentionnés en entrée, on retrouve aussi chez les artistes innus et québécois, les Maten, En Barque, David Hart, Bryan André et plusieurs autres.

«Toujours avec la mission de promouvoir le rapprochement entre les peuples, Innu Nikamu provoquera de nouveau en 2019 cette rencontre via la participation d’artistes bien connus des Québécois», a indiqué l’organisation, qui attendait des confirmations au moment d’écrire ces lignes.

Traditions

Le Festival Innu Nikamu ne délaissera pas ses traditions. Le Samedi des jeunes figure encore à l’horaire et aura lieu de 9h à 15h le 3 août. Au programme, il y aura jeux gonflables, tyrolienne, concours Innustar, amuseurs et dîner gratuit pour tous les enfants. Les feux d’artifice en soirée demeurent un incontournable. Les amateurs de spectacle pyrotechnique auront d’ailleurs été servis une première fois le vendredi.

Le jour de clôture de la 35e édition, le Dimanche Makusham, événement qui amènera notamment les festivaliers à déguster de savoureux mets traditionnels innus et cris sur l’heure du midi, un repas complet compris dans le coût d’entrée.

Passeport

Le passeport pour les quatre jours de festivités sera en vente au guichet du site du Festival dès le 1er août. Les personnes de 12 ans et plus devront débourser 30$, celle de 5 à 11 ans 10$.

L’organisation compte sur de fidèles et précieux partenaires pour assurer la réussite de l’événement. Il s’agit d’Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam (ITUM), CKAU, Uapan, Patrimoine Canadien et Tourisme Québec.

Pour en savoir plus sur la 35e édition du Festival Innu Nikamu, qui rassemble autochtones et allochtones, consultez le www.innunikamu.ca.