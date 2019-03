Le Festival de l’Innucadie recherche des artistes

Le comité organisateur du Festival du conte et de la légende de l’Innucadie recrute des poètes, conteurs, écrivains et chanteurs pour la 14e édition qui aura lieu du 8 au 11 août 2019 à Natashquan.

Cette édition du Festival se déroulera en plein cœur de l’Année internationale des langues autochtones. Le comité organisateur souhaite accueillir des artistes de communautés et de dialectes le plus varié possible. Ils désirent également compter sur des artistes traditionnels accadiens pour combler leur programmation.

«Nous voulons mettre en valeur les différences de la langue et recevoir des artistes de la parole vivante. Nous voulons une programmation qui reflète autant la culture Innu que celle des Acadiens», précise Monique Bouchard, chargée de projet pour le Festival.

Les artistes intéressés à poser leur candidature peuvent le faire d’ici le 29 mars prochain. Les personnes sélectionnées bénéficieront de plusieurs avantages. Pour plus d’informations, rendez-vous au www.innucadie.com ou sur la page Facebook Festival du conte et de la légende de l’Innucadie.