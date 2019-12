L’organisation du Festival de la famille de Havre-Saint-Pierre a profité de l’annonce des gagnants de son tirage pour dévoiler les artistes qui seront sur la scène pour sa 22e édition à l’été 2020.

Le comité poursuit dans sa lignée des dernières années en attirant de grosses pointures. Le vendredi 24 juillet, ce sera Kevin Parent et ses invités qui seront en spectacle. Le lendemain, l’Acadien Zachary Richard et le groupe Réveil feront bouger et chanter les festivaliers.