Le fédéral injecte près de 5 M$ pour l’économie maritime et touristique des communautés autochtones

Le gouvernement fédéral a annoncé ce mercredi 14 août la création de l’Initiative maritime, un partenariat stratégique doté d’un budget de 4,89 millions de dollars sur 4 ans (2016-2020). Le programme est destiné aux communautés autochtones du Québec pour aider le tourisme maritime autochtone et la pêche commerciale.

Daniel Vandal, député de Saint-Boniface – Saint-Vital, au Manitoba, et secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones en a fait l’annonce dans la communauté innue d’Ekuanitshit (Mingan).

Le nouveau programme donnera un coup de pouce aux communautés autochtones de tout le Québec pour préparer leur offre culturelle et économique et pour mettre en valeur ce qu’il y a de mieux dans leurs communautés.

Le volet touristique du programme donnera un coup de pouce aux communautés pour préparer l’offre culturelle et économique afin de mettre en valeur ce qu’il y a de mieux dans leurs communautés. Ils pourront ainsi augmenter leur attrait auprès des croisiéristes.

La Maison de la culture innue d’Ekuanitshit en est un exemple, d’où le choix d’y effectuer l’annonce.

«Les communautés autochtones de la Côte-Nord sont importantes et on espère qu’on va y avoir des bons résultats et des partenariats», a déclaré Daniel Vandal.

Le second volet de l’Initiative vise à offrir des subventions pour la pêche commerciale autochtone.

«C’est un bon pas pour les Innus, car les besoins sont tellement grandissants et cette aide sera bénéfique pour la nation», s’est réjoui le chef d’Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho.

Les communautés et leurs partenaires pourront bénéficier de l’aide technique et financière de l’Initiative maritime après avoir identifié leurs besoins.