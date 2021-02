Le F.-A.-Gauthier en cale sèche au-delà de la fin février

Il faudra patienter au-delà de la fin février pour saluer le retour du F.-A.-Gauthier à la traverse Matane-Baie-Comeau-Côte-Nord, confirme la Société des traversiers du Québec (STQ).

La fin du présent mois faisait partie du scénario de retour le plus optimiste et la STQ ne s’en est jamais caché, affirme Alexandre Lavoie, son porte-parole. « On ne parle pas de retard majeur ou d’arrêt prolongé, c’est plutôt que la date se précise tranquillement. »

En arrêt depuis la mi-novembre en raison d’une fuite d’huile causée par le bris de joints d’étanchéité des propulseurs, le F.-A.-Gauthier se trouve en cale sèche au chantier naval Davie à Lévis pour subir des réparations.

Or, comme le service offert par le Saaremaa I connaît des jours plutôt heureux ces temps-ci, rappelle Alexandre Lavoie, la STQ a choisi de donner davantage de temps aux manufacturiers sur place au chantier afin de bien comprendre les raisons de la détérioration aussi rapide des joints d’étanchéité, en place pourtant depuis à peine un an.

« Donnons-leur un peu plus de temps pour comprendre le pourquoi du comment et s’assurer que ça ne se reproduise pas », indique le porte-parole, tout en rappelant qu’il n’y a pas d’urgence en ce moment que le F.-A.-Gauthier reprenne du service puisque « ça va bien à la traverse ».

Aucune date n’est dorénavant avancée pour le retour du navire. « On ne change pas l’horizon global, mais on n’a pas de date précise. On est dans le même échéancier, on est dans les mêmes eaux », assure Alexandre Lavoie, tout en parlant de résultats de tests attendus.