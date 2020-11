Le F.-A.-Gauthier mis K.-O. par une fuite d’huile

Les voyageurs et camionneurs devront se faire à l’idée. Déjà annulées pour la journée de vendredi, les traversées entre Matane et la Côte-Nord ne reprendront pas avant lundi au plus tôt, en raison d’une fuite d’huile provenant du F.-A.-Gauthier.

« Une fuite d’huile a été constatée hier (jeudi) à la surface de l’eau. La cause exacte n’est pas encore connue. On effectuera des tests », a souligné le porte-parole de la Société des traversiers du Québec (STQ), Bruno Verreault.

Il parle de faibles quantités de liquide observées notamment au quai de Matane. Des mesures ont rapidement été prises pour éviter des torts à l’environnement.

Les tests seront réalisés dans les prochains jours pour identifier la fuite et déterminer les réparations nécessaires. Des plongeurs interviendront pour des inspections sous-marines. Pour le moment, la durée des travaux et de l’absence du F.-A.-Gauthier reste à évaluer.

Rappelons que le navire est de retour à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout depuis le dimanche 15 novembre après une période d’arrêt technique de sept semaines.

En renfort

Le Saaremaa I assumera le service à compter de lundi probablement. Il doit quitter le port de Trois-Rivières samedi en direction de Matane. Après ce transit d’une vingtaine d’heures, une période de préparation s’imposera.

Le porte-parole assure que le navire de relève « a toutes les certifications requises pour la navigation ». Rappelons qu’il a fait l’objet lui-même de travaux de réparation ces dernières semaines après être entré en collision avec le quai de Godbout le 23 octobre.