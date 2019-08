Le East Coast Pro Tour met la table

Le Club de golf Ste-Marguerite accueillera le tournoi invitation du East Coast Pro Tour du 28 au 30 août prochain. Il s’agit d’un nouveau circuit professionnel de l’est du Canada. Les détails de l’événement ont été précisés lundi.

Par Nicolas Dupont

Seize joueurs professionnels québécois participeront à l’Invitation Quality Inn Sept-Îles/Uashat. En équipe de deux, ils joueront trois rondes sous les formules mulligan, alternatif et deux balles, meilleure balle pour remporter les honneurs ainsi qu’une bourse globale de 25 000 $, dont 7 000 $ iront aux grands gagnants.

Une compétition pro-am est aussi prévue à l’horaire de l’événement. Il s’agit d’une compétition amicale où 64 amateurs répartis en 16 quatuors tenteront chacun de vaincre un professionnel.

«Nous sommes très heureux d’offrir aux gens de la région, pour une deuxième année consécutive, la possibilité d’admirer du golf professionnel. L’événement est ouvert et gratuit pour tous. Nous espérons que les amateurs seront nombreux à venir assister à l’une ou l’autre des trois rondes du tournoi. Plus la foule est grande, plus l’ambiance est bonne», a souligné le président du Club de golf Ste-Marguerite, Michel Lachance.

L’an passé, le club de golf avait accueilli le circuit Canada Pro Tour, circuit qui a été dissout cette année. Le East Coast Pro Tour a été créé peu après cette disparition. Selon le directeur et professionnel du Club de golf Ste-Marguerite, Jean-Pierre Morin, l’événement pourrait revenir à Sept-Îles chaque année.

L’organisation de l’événement a été rendue possible par la contribution et la collaboration de cinq partenaires principaux, soit Quality Inn Sept-Îles/Uashat, la Ville de Sept-Îles, RM&S Co, CKAU et Aluminerie Alouette. Toute personne intéressée à contribuer comme bénévole lors du tournoi est invitée à contacter la boutique du club de golf et à y laisser son nom et ses coordonnées.

Équipes participantes

Jean-Pierre Morin et Marc-Étienne Bussières (Vainqueurs du Circuit Canada Pro Tour 2018)

Dave Lévesque et Kevin Fortin-Simard

James Collin-Davis et Vincent Blanchette

Pierre-Alexandre Bédard et Sonny Michaud

Marc-André Champagne et Philippe Gariépy

Yann Béland et Cédric Ouellet

Lucas Greco et Massimo Roch

Max Gilbert et Renaud Langevin