Le duo Keven Fortin-Simard/Dave Lévesque triomphe à l’Invitation Quality Inn Sept-Îles/Uashat

Le pro du Club de golf Ste-Marguerite Jean-Pierre Morin et son partenaire Marc-Étienne Bussières n’auront pu écrire un deuxième scénario d’Hollywood de suite lors de l’Invitation Quality Inn Sept-Îles/Uashat 2019. Les vainqueurs de l’étape du Circuit Canada Pro Tour 2018 à Sept-Îles cèdent leur titre à Keven Fortin-Simard et Dave Lévesque qui ont terminé à -26 pour la compétition du East Coast Pro Tour disputée les 29 et 30 août.

« C’est un super calibre de jeu qu’on a offert ensemble. Le résultat parle par lui-même. Notre objectif était de bien se compléter. Le calibre était relevé et on venait ici pour gagner », a mentionné Dave Lévesque, quelques instants après la remise du trophée et du chèque de 7 000 $.

Si Lévesque était du rendez-vous l’an dernier, pour Fortin-Simard, il s’agissait d’une première participation au Club de golf Ste-Marguerite. « Les gens de Sept-Îles peuvent être fiers de la qualité de leur terrain », a renchéri le premier. Les deux hommes entendent revenir l’an prochain.

Le pro de la place, Jean-Pierre Morin, et son partenaire de jeu, Marc-Étienne Bussières n’ont pas à rougir de leur performance. Le duo a concluant la compétition à -21, s’emparant de la deuxième place grâce à un oiselet de Bussières au dix-huitième et dernier trou de la dernière ronde.

Classement final

Dave Lévesque (Montréal)/Keven Fortin-Simard (Chicoutimi)

58-30-66 = 154 (-26) 7 000 $

Jean-Pierre Morin (Sept-Îles)/Marc-Étienne Bussières (Sherbrooke)

59-34-66 = 159 (-21) 5 000 $

Pierre-Alexandre Bédard (Cap-Rouge)/Sonny Michaud (Québec)

58-36-66 = 160 (-20) 3 500 $

Max Gilbert (Saint-Georges)/Renaud Langevin (Beauce)

62-37-65 = 164 (-16) 2 750 $

James Colin-Davis (Witlock)/Vincent Blanchette (Boucherville)

64-35-67 = 166 (-14) 2 250 $

Yann Béland (Repentigny)/Cédric Ouellette (Rosemère)

62-35-71 = 168 (-12) 1 800 $

André Nols (Chicoutimi)/Philippe Gariépy (Sainte-Julie)

68-37-68 = 173 (-7) 1 500$

Lucas Greco (Montréal) et Massimo Roch (Montréal)

69-37-74 = 180 (Égalité) 1 200$

Une réussite!

(ST) Les responsables du circuit East Coast Pro Tour, Massimo Roch et Lucas Greco, n’avaient que de bons mots pour l’organisation locale du tournoi Invitation Quality Inn Sept-Îles/Uashat, mais également pour la qualité du terrain.

« Tout s’est bien passé. Un merci aux commanditaires, sans eux ça ne serait pas possible », a souligné d’entrée de jeu, Massimo. « Le terrain est top shape, le fun à jouer. Les gars ont joué du gros golf », a-t=il ajouté.

Dame Nature aura cependant changé la donne lors de la première journée, jeudi. La deuxième ronde a été réduite à neuf trous, mais la pluie n’a pas affecté à la qualité du terrain.

Parole des deux têtes dirigeantes du East Coast Pro Tour, qui en est à sa première année, le circuit est appelé à grossir, et Greco et Roch comptent revenir. Roch en était à une première visite sur la Côte-Nord. Greco a vécu les Jeux du Québec – Sept-Îles Été 2017 comme joueur.

« Honnêtement, s’il y a de quoi à retenir, c’est qu’on veut revenir, pour le tournoi et pour la ville. C’est une réussite de A à Z», ont conclu les deux hommes.

Le pro et gestionnaire du Club Ste-Marguerite était également satisfait de la réussite de l’événement. « Ç’a été un très bel événement. Le Pro-Am du mercredi, c’est le coup de cœur. Les partenaires ont apprécié la visibilité qu’ils ont eue », a dit Jean-Pierre Morin, bien fier de la qualité du terrain.