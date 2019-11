Le Drakkar trouve encore le moyen de l’emporter

Victorieux dans un cinquième match de suite le Drakkar a de nouveau trouvé le moyen de l’emporter, vendredi soir, quand il a signé un triomphe de 3-2, en surtemps, sur les Huskies de Rouyn-Noranda.

Après un gain difficile par le même pointage à Val-d’Or la veille, les membres de l’équipage sont revenus à la charge avec une autre conquête à l’arraché, la septième sur la route depuis le début de la campagne.

En avance 2-1 en troisième période, les vainqueurs ont toutefois joué avec le feu et ont bien failli se brûler quand les Huskies sont parvenus à créér l’égalité à deux partout alors qu’il ne restait que 47 secondes à écouler en temps réglementaire.

La prolongation à trois contre trois a débuté et les locaux ont été pris en défaut sur un geste posé à l’endroit de Nathan Légaré. Ce même Légaré s’est vengé, quelques instants plus tard, avec le but décisif inscrit en surtemps.

Le numéro 29 du Drakkar a tranché le débat avec seulement 104 secondes d’écoulées à la quatrième période tout en permettant à son club de remporter le premier match de ce programme double entre les deux équipes.

Le numéro 33

Légaré n’a pas été le seule à s’illustrer dans le triomphe. Le gardien de but Dakota Lund-Cornish, bombardé de 46 rondelles, a également eu son mot à dire dans la victoire avec une autre solide prestation devant sa cage.

Auteur d’un jeu blanc à son match précédent, le grand numéro 33 a sauvé les meubles à plusieurs reprises avant de finalement cédé sur le 36e tir de la soirée des hommes de Mario Pouliot.

« Même si cela a été plus serré vers la fin, les gars n’ont pas lâché prise. Après leur but égalisateur, ils les ont forcés à prendre une punition en prolongation et ont su capitaliser par la suite », a commenté l’entraîneur adjoint Jean-François Grégoire.

Même si ses hommes ont commis plus de revirements dans le dernier droit du match, le dirigeant a apprécié la contribution de chacun. « C’est sûr qu’ils ont mis beaucoup de pression en troisième période et cela a changé les plans, mais personne n’a paniqué et c’est encore deux gros points au classement », a ajouté Grégoire, qui a évidemment souligné le brio de son homme masqué.

4e trio

Les visiteurs ont ouvert la marque, en première période par l’entremise de leur filière européenne quand le Biélorusse Valentin Demchenko a complété une belle pièce de jeu du Letton Raivis Ansons.

Les membres du quatrième trio ont également apporté beaucoup d’énergie durant la rencontre. Le vétéran Antoine Rochon a d’ailleurs doublé l’avance des siens en milieu de deuxième période. Le défenseur baie-comois Félix Tremblay a aussi bien fait avec deux gros jeux en défensive pour stopper la menace.

Louis-Filip Côté a enfilé les deux buts dans la cause perdante. Les deux équipes compléteront leur courte série de deux matchs, samedi soir, sur la patinoire de l’aréna Iamgold.