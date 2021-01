Le Drakkar troque Alex Arsenault en retour d’Alex Labbé

Finalement, Pierre Rioux n’avait pas encore complété ses emplettes dans cette période de transactions dans la LHJMQ, qui s’étire. Le directeur général du Drakkar a échangé mercredi le jeune Alex Arsenault à Rouyn-Noranda en retour d’un joueur de 19 ans, Alex Labbé.

En plus d’Arsenault, le Drakkar cède le choix de quatrième tour de Shawinigan en 2021, acquis l’an dernier dans l’échange de Gabriel Fortier à Moncton. Quant à Labbé, il s’amène à Baie-Comeau avec le 10e choix de Rouyn-Noranda en 2022.

Arsenault, choix de 10e ronde du Drakkar en 2020, « a démontré qu’il pouvait jouer dans cette ligue. On l’aime beaucoup, mais on n’a pas le choix de donner quand on veut recevoir », a illustré Rioux.

« On tenait à avoir Labbé qui, à 19 ans, va être un fort candidat pour un poste de joueur de 20 ans chez nous l’an prochain, a poursuivi le dg. On ajoute à notre jeune alignement un élément intéressant, qui pourra être avec nous un an et demi. »

Pierre Rioux qualifie sa nouvelle acquisition de « power forward qui patine, va au but et qui apporte une présence physique. Il va montrer la voie aux jeunes sur la façon dont Jean-François (Grégoire) veut qu’on joue, soit d’aller au but et de s’imposer ».

Labbé, un ailier gauche, fait six pieds trois pouces et fait osciller la balance à 200 livres. Il a récolté 27 points (13-14) en 68 rencontres dans l’uniforme des Huskies. Quant à la recrue Arsenault, sa fiche à bord du Drakkar est d’un but et trois mentions d’aide en 15 matchs

Signalons que la période d’échanges dans la ligue, beaucoup plus longue qu’à l’habitude en raison des bouleversements dus à la pandémie, prend fin lundi prochain le 25 janvier.