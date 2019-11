Le Drakkar soutire une douce revanche

Le Drakkar a soutiré une douce revanche, vendredi soir, quand il a blanchi les Tigres de Victoriaville par le pointage de 5-0 devant 2 114 spectateurs réunis dans les gradins du Colisée Desjardins.

Battus 6-2 à domicile, le 2 octobre dernier, les Baie-Comois ont très bien entrepris leur séquence de cinq matchs consécutifs sur la route avec une victoire très convaincante face à leurs rivaux des Bois-Francs.

Les vikings du navire ont frappé tôt en première période avec une poussée de trois buts sans riposte, en moins de quatre minutes d’intervalle, pour donner le ton à ce sixième triomphe de la campagne.

Antoine Rochon a parti le bal avec son deuxième filet de la saison inscrit à la huitième minute de jeu avant de voir Brandon Frattaroli réussir son premier but de la rencontre, 92 secondes plus tard. L’ex-Tigre Felix Morozov a poursuivi le travail offensif avec le troisième but des siens avant la fin de l’engagement initial.

Opportunistes

Opportunistes, les visiteurs ont vite chassé du match le gardien de but partant des Tigres Tristan Côté-Cazenave, victime de trois filets sur seulement huit lancers en sa direction.

Les membres de l’équipage ont ensuite écopé de quelques infractions consécutives, mais les locaux ont été incapables de capitaliser en quatre occasions face à l’équipe affichant le meilleur désavantage numérique dans tout le circuit Courteau.

Moins occupé que ses vis-à-vis, le gardien Dakota Lund-Cornish a réalisé les bons arrêts aux bons moments. Il a stoppé les 25 tirs en sa direction pour inscrire son premier jeu blanc de la saison, son deuxième en carrière dans la LHJMQ.

60 minutes

« Encore une fois, les joueurs ont démontré que lorsqu’ils travaillent pendant 60 minutes, il peut se passer de très belles choses. Nous avons très bien débuté le match et les gars ont fait la job jusqu’à la fin », a commenté le pilote Jon Goyens avec satisfaction.

De retour derrière le banc des siens après une absence de deux parties, l’entraîneur-chef a fort apprécié le spectacle. « Notre gardien (Lund-Cornish) a été solide. Nos joueurs de soutien ont contribué en attaque. C’est bon pour la confiance de tout le monde », a ajouté le dirigeant en faisant référence aux 18 buts marqués par son équipe au cours des quatre dernières parties.

Le défenseur Xavier Bouchard a marqué un but important en début de troisième période avant de voir Frattaroli, première étoile de la partie, compléter son doublé dans cette première conquête par blanchissage de la campagne.

En vitesse

Victorieux dans trois de ses quatre derniers matchs, le Drakkar poursuit son périple et tentera de prolonger cette belle séquence, samedi après-midi, quand il rendra visite aux Cataractes de Shawinigan.