Le Drakkar se tire dans le pied

Le Drakkar a pris les choses à la légère, mercredi soir, et en a payé le prix face au Titan d’Acadie-Bathurst qui l’a emporté par marque de 5-3 devant seulement 1 325 spectateurs présents au centre Henry-Leonard.

Opposés à l’équipe de dernière place du circuit Courteau, les membres de l’équipage sont tombés dans la piège face à des adversaires beaucoup plus intenses et déterminés sur la patinoire.

Les hommes de Jon Goyens ont débuté le match modestement et ont manqué de conviction et de vigueur durant toute la soirée dans cette performance gênante à la maison.

Inspirés en attaque par les deux buts de l’ex-Drakkar Shawn Element, les visiteurs des Maritimes ont inscrit leur quatrième victoire en 28 rencontres et ont pleinement mérité les deux points au classement général.

Six buts en deuxième

Le Titan a ouvert la marque avec l’unique filet du premier engagement avant de voir les deux équipes toucher la cible à six reprises au cours de la deuxième période.

En avance 4-3 après 40 minutes, les vainqueurs ont maintenu la cadence au cours du dernier tiers pendant que les locaux, désorganisés et immobiles sur la surface glacée, ont conclu difficilement cette dure soirée de travail.

« Honnêtement, je me suis revu à un match du 4 octobre au lieu du 4 décembre, a commenté le pilote du navire. La première période a été très difficile. Il n’y avait aucune vitesse et aucune implication physique », a déploré le patron derrière le banc.

Très déçu de l’effort fourni par sa troupe, le dirigeant a également vu ses protégés faire preuve d’indiscipline. « Encore une fois, on s’est tirés dans le pied avec les punitions et cela a cassé le rythme en troisième période. Nous les avons pris à la légère et on s’est fait voir », a résumé Goyens avec incompréhension.

En vitesse

Anderson MacDonald a également marqué deux fois dans la victoire. Benjamin Roode a complété le pointage face au cerbère Dakota Lund-Cornish…Julien Létourneau, deux fois, et Antoine Rochon ont répliqué contre le cerbère Tristan Bérubé…Avant le match, la direction du club a honoré le joueur étudiant (Mikisiw Awashish) et le joueur le plus populaire (Nathan Légaré) du mois de novembre…Le Drakkar tentera de faire oublier sa contre-performance, vendredi soir, lorsqu’il accueillera les Islanders de Charlottetown dans un match présenté dans le cadre du 60e Tournoi de hockey mineur de Baie-Comeau.