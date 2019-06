Le Drakkar repêche un Biélorusse et un Letton

Le Drakkar a jeté son dévolu sur le Biélorusse Valentin Demchenko, jeudi matin, comme choix de première ronde de la 28e édition annuelle du repêchage international de la Ligue canadienne de hockey.

Inactifs lors de la séance de sélection européenne de 2018, les dirigeants du navire ont parlé au 45e rang lors du tour initial et ont opté pour cet attaquant gaucher de 5 pieds 9 pouces et 157 livres.

Impliqué au sein de son équipe nationale U18 l’an dernier, Demchenko a disputé 48 rencontres en saison régulière tout en compilant un bilan de 11 buts, 16 passes pour 27 points. Au récent championnat du monde U18, l’athlète de 17 ans a récolté deux mentions d’aide en cinq parties.

En deuxième ronde, avec la 105e sélection au total, la troupe locale a sélectionné un autre attaquant, le Letton Raivis Kristians Ansons, un hockeyeur de 6 pieds, 1 pouce et 186 livres.

Le patineur de 17 ans, qui lance aussi de la gauche, a évolué dans deux ligues de son pays en 2018-2019. Il a disputé 28 matchs avec la formation élite de Latva et a inscrit 6 buts et 8 passes pour 14 points.

Également actif avec le Riga U17, Ansons a pris part à neuf rencontres avec cette équipe tout en compilant un dossier positif de 5-5-10. Impliqué avec l’équipe nationale de son pays au championnat du monde U18, l’ailier a marqué un but et récolté une aide en cinq parties.

Bon potentiel

« Ce sont deux joueurs de 17 ans avec de très bon potentiel. Demchenko possède de bonnes mains et affiche beaucoup de vitesse. De son côté, Ansons est un peu plus gros et a très bien fait au dernier championnat du monde en étant utilisé dans toutes les situations », a commenté le dépisteur Daniel Paradis.

Les dirigeants du club avaient déjà établi des contacts avec les agents respectifs avant le repêchage. « Ce sont des joueurs intéressés à venir jouer en Amérique. Il n’y a encore rien de confirmé, mais les chances de les voir débarquer à Baie-Comeau sont très bonnes », a résumé l’un des recruteurs du groupe dirigé par Pierre Desjardins.