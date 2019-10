Le Drakkar renversé en troisième période

Impliqué dans un deuxième match en moins de 24 heures, le Drakkar a été dans le coup, samedi après-midi, mais s’est tout de même incliné 5-3 devant les Voltigeurs de Drummondville.

Après avoir signé un gain important, la veille, contre l’Armada de Blainville-Boisbriand, les vikings du navire ont connu un départ plus modeste, mais cela ne les a pas empêchés d’ouvrir la marque par l’entremise du premier but de la saison de Christopher Merisier-Ortiz.

Meilleur joueur de son équipe, le numéro 8 a remis ça, au deuxième tiers, avec son deuxième filet de la rencontre, qui a permis à son club de retraiter au vestiaire avec une avance de 2-1.

Les visiteurs ont mal amorcé le dernier engagement et les locaux en ont profité pour répliquer avec trois buts sans riposte devant les 1759 amateurs réunis dans les gradins du centre Marcel Dionne.

Revirement coûteux

Avec une égalité de 2-2 en début de troisième période, le défenseur Xavier Bouchard a commis un revirement coûteux à la ligne bleue adverse, qui a provoqué un surnombre et a permis aux Voltigeurs de prendre les devants grâce au deuxième but du match de Rémy Anglehart.

« Ce n’est pas juste une question de fatigue. Il y a eu plusieurs erreurs mentales entre les deux oreilles qui ont fait mal. Malgré un mauvais début de troisième période, les gars ont quand même essayé jusqu’à la fin et nous avons raté de belles chances », a commenté le pilote Jon Goyens.

Disputant un troisième match en quatre jours, le Drakkar a tenu son bout tout en offrant une bonne opposition. « Nous sommes toujours en mode apprentissage, mais le niveau de compétition est meilleur et cela démontre des signes encourageants », a ajouté l’entraîneur-chef.

Pilier incontesté de son équipe, le capitaine des Voltigeurs Xavier Simoneau a volé la vedette en attaque avec un but et quatre mentions d’aide. Isiah Campbell et Dawson Mercer (filet désert) ont complété le pointage pour les gagnants.

En vitesse

Le capitaine Gabriel Fortier, son troisième en deux parties, a été l’autre marqueur face au gardien de but Anthony Morrone, auteur de quelques prouesses devant sa cage dans les derniers instants de la rencontre…Frustré à quelques reprises, le Letton Raivis Ansons peut en témoigner. Le numéro 55 a raté des chances en or.