Le Drakkar ne pourra pas organiser une des deux premières bulles dans la LHJMQ

Baie-Comeau ne représentera pas l’une des destinations des clubs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) pour la tenue des deux premières bulles, prévues de 22 au 24 janvier et du 29 janvier au 7 février. Mais l’organisation du Drakkar ne lance pas la serviette pour les prochaines bulles, s’il y en a.

Pour la bulle du 22 au 24 janvier, où trois équipes disputeront chacune deux matchs, les endroits retenus sont Rimouski, Chicoutimi, Drummondville et Shawinigan. Pour la bulle suivante, où quatre équipes disputeront six matchs en neuf jours, les trois premières villes ont de nouveau été retenues.

Le directeur administratif du Drakkar, Étienne Fortier, a confié au Manic que la question du budget a disqualifié Baie-Comeau pour cette fois. « Notre budget est beaucoup plus élevé que celui des candidatures retenues. La ligue nous a demandé de revoir l’aspect financier », a-t-il lancé.

Selon M. Fortier, les frais liés aux repas, à l’hébergement et à la location du centre Henry-Leonard ne pouvaient rivaliser avec ceux des autres villes candidates, nettement plus bas.

Afin de réduire ces coûts, le directeur administratif avait déjà contacté les hôteliers prêts à héberger des équipes si une bulle se concrétise ici. « Les hôteliers comprennent la situation et ils sont prêts à travailler avec nous », a-t-il ajouté.

Même chose pour ce qui est de la Ville de Baie-Comeau, qui recevra un coup de fil de la présidente du conseil d’administration de Hockey junior Baie-Comeau, Julie Dubé, afin d’obtenir un prix qui permettra de réduire la facture présentée par le Drakkar aux autorités de la LHJMQ.

Étienne Fortier se dit convaincu qu’il y aura des bulles 3 et 4, plus tard en février et en mars. Le cas échéant, le Drakkar arrivera avec une proposition qui, cette fois, aura tous les atouts pour répondre aux exigences de la Ligue.