Le Drakkar disputera un programme double aux Sags

Le Drakkar et les Saguenéens de Chicoutimi se préparent en fonction d’un programme double à l’affiche entre les deux grands rivaux de la division Est.

Les ennemis jurés se livreront une première bataille, vendredi soir, sur la glace du centre Georges-Vézina avant de revenir à Baie-Comeau, samedi après-midi, pour le duel numéro deux.

Confrontés à leurs rivaux du Saguenay à trois reprises depuis le début de la campagne, les joueurs locaux sont toujours en quête d’un premier gain face aux Bleus.

Les Sags ont signé des triomphes de 4-2, 3-1 et 5-4, en prolongation, le 14 novembre dernier. Les hommes de Yanick Jean avaient comblé un recul de 5-2 avant de se sauver avec la victoire en surtemps.

Bonne prestation

De leur côté, les membres de l’équipage tenteront de s’inspirer de leur bonne prestation de vendredi dernier, qui s’est soldé par un triomphe de 4-1 sur les Islanders de Charlottetown.

Inspirés par le brio du gardien recrue Ventsislav Shingarov, auteur de sa première victoire dans la LHJMQ, et de l’apport offensif du défenseur Christopher Merisier-Ortiz, auteur d’un doublé, les Baie-Comois ont rebondi de belle façon.

« Notre match précédent contre Bathurst n’avait pas été très bon. On s’est parlé, le jeudi matin, pour remettre les choses au clair et les joueurs ont répondu. Ce sont eux, qui ont dicté l’allure de la partie », a commenté le pilote Jon Goyens à la suite de cette 13e conquête de la saison.

L’entraîneur-chef a évidemment eu de bons mots à l’endroit de son jeune gardien d’origine bulgare. « Shingarov a travaillé fort. Il méritait d’avoir un départ et nous sommes très heureux de sa performance. », a ajouté le dirigeant en précisant que le cerbère de 16 ans retournait dans le circuit midget AAA.

Retour de Fitzpatrick

La direction du Drakkar a confirmé vendredi, quelques minutes avant le match contre les Islanders, qu’elle avait levé la suspension du gardien Lucas Fitzpatrick tenu à l’écart depuis le 29 novembre dernier.

Les dirigeants ont pris la décision après avoir consulté le bureau des Commissaires du circuit Courteau. Le cerbère de 19 ans, qui avait été puni pour avoir enfreint le code d’éthique de la LHJMQ.

Le grand numéro un a rejoint ses coéquipiers au cours du week-end et il ne serait pas surprenant de le revoir prendre sa place entre les deux poteaux pour le premier match de cette courte série de deux.

En vitesse

Le compte à rebours est amorcé avec le coup d’envoi de la prochaine période de transactions, qui se mettra en branle, le 15 décembre pour s’échelonner jusqu’au 6 janvier…Les rumeurs vont s’intensifier davantage dans l’entourage du navire et il sera intéressant de voir le directeur général Pierre Rioux manœuvrer dans ce marché de vendeurs…L’organisation du club a profité des derniers matchs pour honorer les attaquants Mikisiw Awashish (joueur-étudiant par excellence) et Nathan Légaré (joueur le plus utile) pour le mois de novembre.