Le Drakkar complète son dur séjour à domicile

Vaincu à ses quatre dernières sorties, le Drakkar tentera de compléter son séjour à domicile sur une note gagnante, mercredi soir, alors qu’il recevra la visite des Cataractes de Shawinigan.

Les joueurs de l’entraîneur-chef Jon Goyens chercheront à rebondir avant de reprendre la route pour une courte série de deux parties à l’étranger, vendredi et samedi, à Blainville-Boisbriand et Drummondville.

Après avoir essuyé des revers cinglants de 6-2 et 7-2 contre Victoriaville et le Cap-Breton, la semaine dernière, les vikings du navire ont disputé un meilleur match malgré le récent échec de 4-3, en prolongation, face aux Moose-heads d’Halifax.

Avec un peu plus d’opportunisme en attaque, les patineurs locaux auraient pu connaître un meilleur sort. L’équipe éprouve beaucoup d’ennuis à marquer comme en témoigne son maigre bilan de 15 buts en sept rencontres.

Longue disette

Quand le défenseur baie-comois Vincent Dupuis a inscrit son premier but en carrière samedi passé, il a freiné une disette de 218 minutes et 22 secondes sans but du Drakkar à cinq contre cinq.

Blanchi à ses sept premiers matchs du calendrier, le capitaine Gabriel Fortier aurait pu procurer la victoire à son club quand il a raté une cage béante lors de la période de prolongation.

Auteur de cinq lancers dangereux durant la partie, le numéro 9 semble avoir les mains plus tendues sur son bâton. « Je serais plus inquiet si Gabriel n’avait pas de chances de marquer, mais les occasions sont là. Il doit continuer de travailler et cela va débloquer », a commenté le nouveau pilote du navire.

Plus satisfait de la performance globale de sa troupe contre Halifax, Goyens espère voir ses hommes revenir avec la même conviction. « On demande aux joueurs de compétitionner sur la patinoire et quand ils le font, ils affichent plus de confiance et notre jeu collectif est bien meilleur », a ajouté le dirigeant.

En vitesse

Tenu à l’écart du jeu en raison d’un petit virus, le défenseur Xavier Bouchard reprendra sa place à la ligne bleue après avoir raté les deux derniers matchs de son équipe…Le Drakkar pourra aussi compter sur le retour du vétéran de 20 ans Thomas Éthier, qui avait été suspendu deux parties pour avoir donné de la bande…Le gardien de but Lucas Fitzpatrick sera de retour devant le filet pour affronter son ancienne équipe.