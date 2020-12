Le dossier du multisports de Sept-Îles n’a pas été retenu

Lors du conseil de Ville de Sept-Îles du lundi 14 décembre, le maire Réjean Porlier a annoncé qu’il avait appris dans la journée que le projet de salle multisports n’a pas été retenu par le gouvernement.

« Nous avons appris que notre projet n’a pas été retenu dans le cadre du programme fédéral d’infrastructures. J’ai donc rapidement écrit à notre ministre de région », a précisé le maire. Pour lui, le dossier était très bon, tout y était. « Nous ne baisserons pas les bras. Au retour de la période des fêtes, nous allons nous asseoir et voir comment l’on peut faire avec ce dossier. Nous allons travailler pour repartir de l’avant. » L’attente des subventions était de 20 millions pour un projet d’un peu plus de 30.

Le projet prévoyait une nouvelle aréna de 1 500 places assises, un plateau sportif avec un gymnase triple et un terrain intérieur en gazon synthétique, le tout ceinturé par une piste d’athlétisme. Le complexe devait être relié à l’aréna Guy Carbonneau, rénovée en 2009. Un restaurant devait situé au deuxième étage, avec vue sur l’aréna et sur le plateau sportif. Une salle de conditionnement physique et des bureaux pour les organismes étaient aussi prévus.