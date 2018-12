Le Dojo central de karaté ramène 19 médailles de Rimouski

Crédit photo : courtoisie

La douzaine de jeunes du Dojo central de karaté de Sept-Îles est revenue de la compétition régionale Gérard Turcotte de Rimouski des 8 et 9 décembre avec du bagage d’expérience supplémentaire, mais également des médailles. Sa récolte se chiffre à 19 médailles.

Un palmarès qui se compose de sept médailles d’or, six d’argent et autant de bronze. Tommy Vallée, Philippe Lapierre et Guylaine Méthot ont tous trois grimpés sur la plus haute marche du podium deux fois, résultat de leurs performances en kata individuel et en combat.

Les médaillés du Dojo Central de Sept-Îles :

Combat

Or : Tommy Vallée, Philipe Lapierre, Guylaine Méthot et Jérémie Dion

Argent : Mathieu Méthot et Dylan Lapierre

Bronze : Liam Rushworth, Charles-Alex Lapierre et Malek Marquis

Kata individuel

Or : Tommy Vallée, Philippe Lapierre et Guylaine Méthot

Argent : Mathieu Méthot, Maude Bélanger et Jérémie Dion

Bronze : Liam Rushworth, Charles-Alex Lapierre et Malek Marquis

Kata Équipe

Argent : Tommy Vallée/Mathieu Méthot/Nathan Méthot