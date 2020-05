Le directeur général par intérim d’ITUM change

Le conseil Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam vient d’annoncer par le biais de sa page Facebook le changement de directeur général.

Normand Côté était en poste depuis 2017 et cumulait ainsi deux postes et il vient de quitter son poste vendredi 29 mai. Il reste directeur des finances de la communauté. « ITUM tient à remercier M. Côté pour son dévouement et le travail accompli comme directeur général intérimaire», est-il précisé.

Normand Côté est remplacé par Ricky Fontaine comme directeur intérimaire, en attendant que le processus de sélectionne puisse être complété.