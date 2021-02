Le deuxième appel de projets du CALQ s’amorce sur la Côte-Nord

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) lance son deuxième appel de projets dans le cadre de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Côte-Nord. Les artistes, les écrivains professionnels et les représentants d’organismes artistiques de la Côte-Nord sont invités à déposer leurs projets auprès du Conseil avant le 6 avril.

Quatre volets seront proposés aux différents artistes souhaitant participer à l’événement. Le volet Création, production et rayonnement ainsi que le volet Mobilité se retrouveront dans le profil artistes et écrivain(e)s professionnels(le)s alors que le volet Diffusion, promotion et consolidation, et Accueil en résidence et coproduction, seront présentés dans le profil Organismes artistiques professionnels.

Une séance d’information sera offerte à ceux et celles qui sont admissibles au programme. L’atelier Préparer son projet pour le Programme de partenariat Côte-Nord renseignera les participant(e)s sur l’admissibilité au programme, le processus d’attribution ainsi que la présentation des demandes. Cependant, la date de cette séance d’information n’est pas encore déterminée.

Rappelons que ce programme est le fruit d’un partenariat entre le CALQ, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, ainsi que les MRC de Caniapiscau, de La Haute-Côte-Nord, du Golfe-du-Saint-Laurent, de Manicouagan, de Minganie et de Sept-Rivières.

Culture Côte-Nord offre de l’accompagnement personnalisé pour les personnes intéressées à présenter une demande. Il est possible d’avoir un rendez-vous ou un entretien téléphonique en communiquant au 1 866 295-6744 ou au 418 296-1450 poste 1.