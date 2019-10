Le dekhockey s’en vient à Sept-Îles

Sport fort populaire à la grandeur de la province, le dekhockey fera son arrivée à Sept-Îles à l’été 2020. Marc Therriault et son fils Louis-Mathieu sont les deux hommes derrière le projet. Le paternel est d’ailleurs originaire de Port-Cartier.

« Le dekhockey est un peu partout au Québec, c’est une passion, c’est un must, et Sept-Îles est une ville de hockey. Ça sera le même principe qu’à Baie-Comeau », lancent les deux hommes.

Pour l’été 2020, c’est une surface de jeu qui sera installée, avec une roulotte et une terrasse. « On veut en faire un lieu de rencontre, un endroit rassembleur. Il y a une atmosphère, c’est à aire ouverte », renchérissent les deux Therriault, qui gardent secret pour le moment sur l’endroit ciblé.

La prochaine étape sera la demande officielle de dézonage, ce qui se fera dans les prochains jours. Le père et son fils ont déjà acquis l’équipement (surface et bande).

Encore plus

Les idées de Marc et Louis-Mathieu ne s’arrêtent pas là. Ils visent une deuxième surface à l’extérieur pour 2021 et projettent un bâtiment pour la troisième année afin d’ajouter un terrain intérieur. « Vu la population à Sept-Îles, on s’attend à plus ».

Ils ont également des projets de tournois d’envergure. « On veut faire connaître Sept-Îles ». Le paternel viendra d’ailleurs s’établir à Sept-Îles au printemps. Il y a passé une partie de l’été pour le boulot (compagnie d’asphaltage).

Marc et Louis-Mathieu offriront un avant-goût aux futurs adeptes lors d’une journée d’initiation le 30 novembre à l’intérieur (lieu à déterminer). « On veut faire connaître le dekhockey. Il y aura des concours d’habiletés ».

Dans ce projet, ils comptent sur des partenaires, notamment MNM Sport, Knapper et Sleeman. Ils sont aussi associés à l’organisation NBHPA, qui compte parmi ses têtes d’affiche, André Roy, l’ancien de la LNH et maintenant à RDS, et Alex Burrows, qui a porté l’uniforme des Canucks de Vancouver, et qui occupe depuis l’an dernier le poste d’entraîneur adjoint avec le Rocket de Laval, le club-école des Canadiens de Montréal.