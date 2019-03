Le Déjeuner du printemps réussit sa métamorphose

Le quinzième Déjeuner du printemps organisé dimanche par Transit Sept-Îles a été un franc succès. La population s’est approprié la nouvelle formule sans hésiter, au grand bonheur de l’organisme sans but lucratif et des partenaires de l’évènement.

«Ça a super bien été. On défonce nos objectifs en termes de participation. Les restos étaient pleins partout, ça débordait, ils ont refusé des gens. C’est bon signe pour les restos et pour nous», se réjouit Doris Nadeau, directeur général de Transit Sept-Îles.

«L’autre but était de mélanger les besoins de la communauté et du milieu socio-économique. Je pense que le but est clairement atteint», ajoute-t-il.

Le grand tirage moitié-moitié organisé dans les restaurants et clubs sociaux participants a permis à Norbert Nadeau de mettre la main sur la coquette somme de 5 008 $.

Le montant de la récolte devrait être connu dans les prochains jours. Transit Sept-Îles ne s’est fixé aucun objectif financier cette année vu le changement de formule. La dernière édition, en 2017, avait permis à Transit Sept-Îles de récolter 15 462 $ en servant plus de 1 000 déjeuners à l’école Manikoutai.

Transit Sept-Îles est un organisme communautaire dont la mission est d’accueillir, de soutenir et d’héberger temporairement des personnes en difficulté.