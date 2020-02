Le cyclothon rapporte un peu plus de 9 000$ à l’Élyme des sables

Il s’est pédalé des centaines de kilomètres, voire des milliers, ce samedi 1er février entre 11 h et 15 h dans le mail des Galeries Montagnaises à Sept-Îles. Bien en selle sur leur vélo, ils étaient vingt personnes à s’attaquer à la deuxième édition du cyclothon au profit de l’Élyme des sables et sa campagne La Récolte. C’est près de 9 500 $ qui ont été amassés.

« Mets en que je suis satisfaite », a répondu d’entrée de jeu la directrice générale la maison de soins palliatifs de Sept-Îles, Suzanne Cassista. « Tout le monde participe à l’organisation, c’est divertissant et entraînant pour les cyclistes », a-t-elle renchéri.

Instigateur de l’événement en compagnie de Martin Boulay, Daniel Arsenault de Zone Vélo Ski était aussi ravi du succès de cette deuxième édition. « Je suis content, on a dépassé le montant de l’an passé (6 700$). Merci à tout le monde d’avoir participé et c’est de bonne augure pour l’an prochain », a-t-il mentionné.

Le montant amassé est le résultat de l’inscription des cyclistes (2 000$), somme doublé par l’entreprise Déboisement Raymond St-Marie, la contribution d’entreprises et de personnes pour des défis, la vente de moitié-moitié et les dons sur place.

Parlant de défis, Félix Tremblay a été le meilleur grimpeur (2 537 m) et Jean-François Boily celui pour la plus longue distance (144 km). Au niveau du combiné (ascension/distance), le meilleur chez les hommes est Régis Cyr (1 028 m/100 km) et chez les femmes Sandra Isacco (181 m/121 km).

Partenaires financiers

Déboisement Raymond Ste-Marie/Proxim Nathalie Laberge-Karine Bernatchez/Mishkau Construction/Fortier Réfrigération/Les Toitures B.L.P./Zone Vélo Ski/Aluminerie Alouette/IOC. Dons de 2 500 $ de Raoul Thibeault pour la réalisation de 2 500 m d’ascension de Félix Tremblay.