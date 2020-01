Le curling continue d’être populaire chez les Innus

Innulectro poursuit sa mission de divertir les gens de la communauté de Uashat mak Mani-utenam. Depuis trois ans, les St-Onge, Jonathan, Benoît et Germain, organisent le Tournoi de curling Mamuitetau afin de faire découvrir ce sport. Mission accomplie alors que la troisième édition du week-end dernier a attiré seize équipes.

« On veut intéresser les Innus à s’inscrire dans les ligues et tournois du Club de curling de Sept-Îles. C’est un succès encore cette année selon les 64 participants », a laissé savoir Jonathan.

Les grands gagnants, les champions de la classe « A » qui sont repartis avec la bourse de 1 000 sont Kim Fontaine, Mathieu Mckenzie, Nelly Jourdain et Betty Michel. Ils ont eu le meilleur sur Dominique St-Onge, Alexandre Jourdain, Phillipe Joseph et Luc-Basile Grégoire.

Dans le « B », le titre et la bourse de 600$ sont allés à George Mckenzie, Jonathan St-Onge, Nikashantuss André et Jean-François Michel, qui ont vaincu Frédérique Vollant, Sophia Fontaine, Enrico Fontaine et Shannon Michel. Dans le « C », les gagnants sont Miguel Rock, Frederick Tshirnish, Frederick Fontaine et Christian André (finalistes : Ken Rock, Yan Tremblay, Marie-Andrée Michel et Madeleine Uniam).

Un souper était au menu le samedi. En plus des bourses, des prix de présence ont été tirés en conclusion de tournoi, grâce à la Station Dan-Esso, Pêcherie Norbert Fontaine et Cap de Roche. ITUM et CKAU étaient aussi partenaires du Tournoi Mamuitetau qui reviendra en 2021.