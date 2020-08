Le CRIC de Port-Cartier offre du matériel scolaire pour soutenir les familles lors de la rentrée

Le Centre de Recherche et d’Information en Consommation de Port-Cartier (CRIC) offre de l’aide aux familles pour couvrir les coûts du matériel scolaire qui sont difficile à assumer au moment de la rentrée scolaire. L’équipe du CRIC remettra l’ensemble des articles scolaires ainsi qu’un sac à dos aux enfants ce qui diminuera le stress financier des familles en plus de faciliter l’intégration scolaire et favoriser la persévérance scolaire.

« Au début de juillet, nous rencontrons d’abord les familles pour connaître leur situation financière. Puis, nous remettons les articles scolaires dans le mois d’août. », explique Annie Lamarre, coordonnatrice du CRIC.

Selon Marianne Lachance, intervenante en consommation et consultante budgétaire pour le CRIC, ce projet permet une meilleure intégration des jeunes dans le milieu scolaire et faire prendre conscience aux gens de l’importance de la planification budgétaire.

Ce projet est rendu possible par l’apport financier d’ArcelorMittal. « Chez ArcelorMittal, nous avons à cœur de favoriser l’égalité des chances. La mission du CRIC nous rejoint dans nos valeurs d’engagement communautaire et nous sommes heureux de faire équipe ensemble pour faciliter l’intégration scolaire des jeunes provenant de milieux défavorisés », a affirmé Annie Paré, directrice des communications pour ArcelorMittal.

Ce programme est offert tout au long de l’année scolaire. Vous pouvez contacter l’équipe du CRIC au 418-766-3203 pour prendre un rendez-vous. Le formulaire d’inscription pour ce programme est disponible à ce lien.