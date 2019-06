Le courant fait défaut à Gallix et Port-Cartier

Environ 700 clients d’Hydro-Québec sont privés de courant à Port-Cartier et Sept-Îles présentement (12 juin, 17h).

La panne touche près de 200 abonnées du côté de Port-Cartier et un peu plus de 450 à Sept-Îles (secteur Gallix plus particulièrement).

Les forts vents, des rafales de plus de 45 km/h, sont à l’origine. À Port-Cartier, un arbre est tombé sur une ligne alors qu’à Sept-Îles il s’agit de végétation sur le réseau. Pour le secteur Gallix, il s’agit de deux phases qui sont entrées en contact avec le réseau électrique.

«Notre équipe de travail est sur le terrain, et elle le sera jusqu’à ce que ça soit rétabli», indique Véronique Morency, conseillère en relations avec le milieu – Côte-Nord chez Hydro-Québec.

Le retour à la normale est prévu un peu avant 18h, mais rien ne peut être garanti en raison des vents qui soufflent encore très forts.