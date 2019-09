Le coup d’envoi de la saison football est donné

C’est sous une température typiquement automnale que la saison de football scolaire du Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles s’est ouverte samedi. Parents, amis et personnel enseignants étaient présents pour encourager ces adultes de demain.

« Le programme de football, c’est avant tout de développer de bons humains. Si nous réussissons au moins cette mission, nous serons satisfaits», mentionne Danny Leclerc, entraîneur-chef et enseignant à l’école Jean-du-Nord.

Le programme permet à ces jeunes de développer leurs habiletés sportives, mais ils sont également encadrés au niveau académique.

L’équipe juvénile a démontré sa maturité et son potentiel lors du match d’ouverture contre les Alliés de l’école secondaire des Grandes-Marées de La Baie avec une victoire convaincante au compte de 53 à 8.

«C’est une belle machine l’équipe juvénile. On pense qu’ils (les joueurs) ont ce qu’il faut pour aller loin. Reste à développer encore plus côté exécution », exprime Coach Leclerc.

Une équipe en développement

Sur une formation de 34 footballeurs, 27 joueurs de l’équipe benjamine n’avaient jamais participé à un match. Ils ont affronté une équipe comportant des joueurs d’expérience qui ont fait la différence dans cette défaite de 30 à 0 devant les Alliés de La Baie.

« Nous avons tout de même vu de très belles choses dans cette partie. Déjà, en deuxième demie, les joueurs étaient moins nerveux et ils ont mieux joué. La Baie est une formation avec plus d’expérience », mentionne l’entraîneur-chef et coordonnateur du programme football des deux écoles secondaire de la rue Comeau.

La formation benjamine est une équipe jeune, en plein développement. Elle aura la chance de se reprendre ce samedi alors qu’elle affrontera les Centurions de la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien. Les benjamins seront les premiers à fouler le terrain local ce samedi 21 septembre, dès 9 h. Ils seront suivis par les juvéniles à 12 h.

En chiffres

Match Benjamin

Offensivement

Nathan Collard : 14 courses pour 77 verges

Défensivement

Claudia Bergeron : 5 plaqués solos – 2 assistés

Béonie Gagnon et Alexandre Banville : 2 plaqués solos – 5 assistés

Match Juvénile

Offensivement

Patrick Pouliot, Justin Landry et Donovan Boudreau-Bernier (quarts-arrières) : 1 passe de touché chacun

Jérémy Huet : 6 courses pour 107 verges

Mathis Pelletier, Zachary Cyr et Patrick Pouliot : 1 touché par la course chacun

Anthony Chapados : 2 touchés par la passe

Simon Corbeil : 1 touché par la passe

Défensivement

Wilfried Konan : 3 plaqués solos – 9 assistés

Jake Lévesque : 2 solos – 3 assistés – 2 sacs du quart

Danick Girard : 1 interception retournée pour un touché de 24 verges + 1 touché de 74 verges sur un retour de botté de dégagement