Le coronavirus est toujours présent, rappelle le CISSS

Dans son point de presse hebdomadaire, la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord a cru bon de rappeler que, face à l’insouciance de certains, la COVID-19 est toujours parmi nous.

« On entend des gens dire que (la pandémie) est chose du passé, que la COVID est derrière nous, (…) mais elle est encore présente et elle peut resurgir à tout moment », a prévenu la directrice générale adjointe du CISSS, Dyane Benoît.

Cette dernière a rappelé qu’il y a de plus en plus d’activités possibles avec le déconfinement progressif du Québec, raison de plus pour respecter les consignes, les premières étant le nombre de personnes autorisées pour un rassemblement et l’incontournable distanciation physique, sans oublier le port du couvre-visage. « Si tout le monde le porte, tout le monde est protégé », a-t-elle fait valoir.

Pour sa part, le médecin conseil en santé publique Richard Fachehoun a indiqué que la région est toujours à 119 cas confirmés de COVID-19, dont aucun nouveau depuis une semaine.

Le Dr Fachehoun a également assuré qu’aucun cas n’est relié à la levée des points de contrôle sur la Côte-Nord le 1er juin. Donc, aucun des cinq derniers cas qui se sont déclarés n’est lié à un visiteur qui aurait accédé à la région par la route.

Depuis le début de la pandémie, 4 783 tests de dépistage ont été réalisés sur la Côte-Nord, dont 268 la semaine dernière. Selon le Dr Fachehoun, le nombre de tests réalisés la semaine dernière est « approprié », compte tenu du fait qu’il y a moins de cas dans la région et qu’il y a aussi moins de personnes asymptomatiques.