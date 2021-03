Le conseiller Bellavance veut prioriser le projet de complexe multisport avant l’hôtel de ville

Le conseiller du district de Sainte-Famille, Michel Bellavance, a affirmé à la séance du conseil du 8 mars de la Ville de Sept-Îles qu’il questionne le besoin de construire un nouvel hôtel de ville.

M. Bellavance explique que plusieurs facteurs expliquent cette prise de position. Il y a notamment le fait que le CISSS de la Côte-Nord a indiqué vouloir construire un stationnement multi-étages et que donc les terrains de l’hôtel de ville actuelle ne sont plus nécessaires pour l’agrandissement de l’hôpital de Sept-Îles. Le conseiller explique aussi qu’il faut respecter la capacité de payer des citoyens et qu’il préférerait que la Ville investisse des sommes dans le projet de complexe multisport. « Je ne mets pas les deux projets en opposition, mais étant donné la capacité de payer des citoyens, je me demande pourquoi on ne va pas plutôt vers un multisport plutôt que de relocaliser l’hôtel de ville qui à mon sens remplit sa fonction présentement », explique le conseiller.

Michel Bellavance se demande pourquoi on semble vouloir faire les choses rapidement dans le dossier de l’hôtel de ville alors que le ministère de la Culture et des Communications analyse l’édifice de l’hôtel de ville actuel pour savoir s’il doit être classé comme bâtiment patrimonial.

De son côté, le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, a réaffirmé que l’hôtel de ville actuel ne répond pas aux besoins de la Ville. Le coût d’un nouvel hôtel de ville qui répondrait aux besoins de la Ville est estimé entre 16 et 20M$.

Pour ce qui est du complexe multisport, le maire a affirmé avoir eu des discussions positives avec le ministre responsable de la région, Jonatan Julien. Selon Réjean Porlier, le complexe multisport sera scindé en différents projets et le gouvernement du Québec serait prêt à accompagner la Ville dans ce processus. La Ville souhaite prioriser la construction d’un nouvel aréna. Pour ce qui est des plateaux sportifs, ce besoin pourrait être comblé par un agrandissement au gymnase du Cégep de Sept-Îles explique le maire.