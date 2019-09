Le conseil municipal en bref

La Ville de Sept-Îles a tenu hier (23 septembre) sa séance ordinaire du conseil municipal. Elle a débuté avec la Semaine de la prévention des incendies et s’est conclue sur la grève pour le climat.

Semaine de la prévention des incendies 2019

La Semaine de la prévention des incendies 2019 aura lieu du 6 au 12 octobre. Le directeur du Service de sécurité incendie de Sept-Îles, Denis Jutras, était présent hier afin de rappeler l’événement. Il a affirmé que les incendies dans les résidences sont en baisse cette année. Par contre, il souligne une hausse des incendies dans les garages et cabanons.

Comme plusieurs, le Service de sécurité incendie de Sept-Îles fait face à un enjeu de recrutement de main-d’œuvre. La structure de l’organisme a donc été modifiée lors de la séance du conseil. Le poste de chef à la formation a été aboli et celui de capitaine à la santé et sécurité a été créé. M. Jutras explique que de plus en plus de jeunes pompiers sont déjà formés lors de l’embauche.

La Ville s’entend avec les cols bleus

Le nouveau contrat de travail des cols bleus de Sept-Îles sera signé sous peu. Échue depuis octobre 2018, la Ville renouvellera l’entente pour une durée de huit ans.

Soumissions rejetées

La Ville de Sept-Îles a rejeté les soumissions reçues dans le cadre d’un appel d’offres lancé pour le remplacement de la clôture du parc Franquelin. Il s’agit de la troisième fois durant le mois de septembre que la Ville rejette des soumissions en raison de l’écart entre l’évaluation et le prix demandé par les soumissionnaires.

Réduction des heures à la SPCA

Élisabeth Chevalier, conseillère du district 6 (Mgr-Blanche), a tenu a rassurer la population quant à l’avenir de la SPCA Côte-Nord. Bien que l’organisme soit désormais fermé les mardis et mercredis, il s’agit d’une situation temporaire. La SPCA manque d’employés.

Seulement deux voies coin Laure et Lemaire

Suite à une évaluation du ministère des Transports, une voie a été supprimée sur le boulevard Laure avant l’intersection de la rue Lemaire. La rue n’étant pas assez large, une des trois voies a été enlevée. La municipalité compte entreprendre des démarches pour acquérir une bande de terrain afin de ramener la situation à la normale.

De l’argent pour les services universitaires

Les maires de Sept-Îles, Réjean Porlier, et de Baie-Comeau, Yves Montigny, ont écrit au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, afin de solliciter des fonds pour développer les services universitaires dans la région. Les deux maires souhaiteraient obtenir des créneaux de recherche et d’enseignement qui seraient exclusifs à la région.

Grève pour le climat

L’Association générale étudiante du Cégep de Sept-Îles a invité les élus à se joindre à la manifestation pour le climat qui aura lieu le 27 septembre. Bien que les étudiants n’aient pas de permis pour manifester, la municipalité ne s’opposera pas à la tenue de l’événement.