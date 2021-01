Le comptoir Sushis à la maison bientôt à Sept-Îles

Maude St-Pierre a fait des études en administration des affaires, mais passionnée de cuisine depuis toujours c’est dans cette voie qu’elle s’est orientée depuis plusieurs années. La prochaine étape est l’ouverture au mois d’avril d’une franchise Sushis à la maison sur le boulevard Laure.

Maude St-Pierre proposait depuis trois ans des services de chef à domicile, mais avec la pandémie ce n’est plus possible. Elle a donc décidé de se lancer et d’ouvrir en avril prochain une franchise de Sushis à la maison au 763 boulevard Laure.

«Je ne savais pas trop ce que j’allais faire. Je souhaitais ouvrir un restaurant, mais pour le moment je vais commencer par me concentrer sur du take-out. Malgré tout il y aura quelques places dans l’établissement lorsque la pandémie le permettra. Je pense que Sept-Îles est prête à accueillir ce genre de cuisine surtout qu’elle n’a pas, actuellement, de restaurant semblable», précise-t-elle.

Lorsqu’elle parle de son projet, on sent une véritable passion et elle espère bien que les clients répondront à l’appel. «Pour le service de cuisine à domicile, il y avait beaucoup de demandes, mais la pandémie a tout freiné.»

Dès le mois d’avril, vous pourrez donc vous rendre sur place et ramener de quoi manger chez vous. «Nous faisons vraiment des sushis non traditionnels. Ils sont réinventés, ce sont des créations originales. Je vais proposer des sushis, mais aussi des bouchées bonheur comme on les appelle ainsi que des poke bowl des tartares… Nous suivons les tendances lors de leur création», confie Maude St-Pierre.

Le concept de Sushis à la maison est simple: le chef se déplace, normalement, chez vous et s’occupe de tout. Il apporte même tout le matériel nécessaire pour la préparation et le service.

Le concept de Geneviève Everell

Elle s’inspire du concept de Genevière Everell qui se trouve à Montréal. Cette dernière a été initiée à l’art des sushis dès ses 19 ans lors d’un travail étudiant. Elle a ensuite travaillé dans plusieurs restaurants avant de lancer sa propre entreprise en 2008 sous le nom de Sushis à la maison. Au fil du temps, elle revisite les sushis et fait définitivement le grand saut en quittant son emploi pour se consacrer à temps plein à son entreprise en 2012.

(Source: Site officiel de Geneviève Everell)