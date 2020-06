Ceux et celles qui souhaitent se baigner à Sept-Îles cet été devront se tourner vers les rivières, la mer ou profiter de leur piscine ou de celle d’un proche. La Ville de Sept-Îles indique que le complexe aquatique n’ouvrira pas ses portes avant la fin août. Et il n’y a pas que la COVID-19 qui est en cause.

Des travaux doivent de nouveau être entrepris au niveau de la céramique alors que le ciment sous les tuiles s’effrite, fait savoir le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam.

Selon ses dires, l’entrepreneur, Pomerleau, ne comprend pas pourquoi cette situation se produit encore. « Ce n’est pas normal et ça nous empêche d’en faire son utilisation », se désole M. Gwilliam, tout comme l’entreprise, malgré la garantie.

Même sans ces travaux, la Ville de Sept-Îles n’aurait pas pu rendre accessible à la population la piscine du complexe aquatique avant la fin juillet, début août. « Ça aurait difficile de l’ouvrir avant », a mentionné le directeur général. Dans le contexte de la pandémie, plusieurs des surveillants-sauveteurs ont été affectés au camp de jour de la municipalité. Des formations devront être données avant la réouverture, le tout en lien avec les mesures sanitaires.