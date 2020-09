Le complexe aquatique accueillera à nouveau les utilisateurs le 5 octobre

L’attente tire à sa fin pour ceux et celles qui ont hâte de renouer avec la piscine du Complexe aquatique de la Ville de Sept-Îles. C’est le lundi 5 octobre la réouverture des lieux.

« Les travaux sont terminés. Il ne reste que l’installation de la signalisation, les pastilles, pour la circulation pour l’accès aux bassins et aux vestiaires. Il y a aussi la formation des sauveteurs pour leur requalification et les normes liées à la COVID », a indiqué Noémie Gauthier, directrice du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles.

Les nageurs du Club des Maîtres seront les premiers à sauter dans l’eau lundi. Un bain en longueur est également à l’horaire le midi. Pour les premiers bains libres, ils sont prévus pour le 9 octobre.

En raison des mesures en place pour la COVID-19, les utilisateurs du complexe aquatique devront réserver leur plage horaire afin d’éviter des attroupements et pour respecter le nombre de personnes permis. Le système de réservation sera actif, soit le 29 ou le 30 septembre, via ce lien : https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/Home/Connexion. Vous pouvez aussi le retrouver via le site Internet de la Ville de Sept-Îles, section Loisirs et culture / Secteur aquatique.