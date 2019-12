À compter de ce soir, de multiples foyers de Sept-Îles recevront la visite d’un « coeur » de Noël. Comme auparavant, les choristes se sont associés à deux causes qui leur tiennent à coeur : les oeuvres de Soeur Ginette Simard au Parc Ferland et le Comptoir alimentaire de Sept-Îles.

Ce soir de 18 h 30 à 20 h 00, le « coeur » frappera aux portes de certains domiciles dans un quadrilatère formé par les rues Mcmanus, Erison et Humphrey. Le 11 décembre aux mêmes heures, ce sera à l’ouest de la rue Comeau entre les rues Smith et le Boulevard des Montagnais. La dernière soirée sera le 16 décembre alors que les choristes arpenteront les rues Garnier, Audubon et Fecteau dans le quartier de l’Anse.

Cette chorale de Noël se produira, en soirée le 13 décembre, au souper des employés du Centre de santé de Mani-utenam et le 15 décembre entre 15 h et 16h au Vieux Poste de Noël. À l’occasion, certains restaurants-bar de Sept-Îles recevront aussi la visite des choristes. La population est invitée à se montrer généreuse et accueillante.