VIDÉO | Le Club Optimiste délaissera le Tournoi Fer-O

À bout de souffle et de ressources, le Club Optimiste de Sept-Îles annonce qu’il cède les rênes du Tournoi Fer-O dès l’édition 2021. Il passe la rondelle à l’Association du hockey mineur de Sept-Îles, qui aura comme défi de recruter des bénévoles dès maintenant.

Les membres Optimistes assureront donc la gestion de ce tournoi de hockey mineur pour une dernière fois en 2020. La 42e édition se déroulera du 22 au 26 janvier prochain.

« On tourne une page importante », a lancé d’emblée en conférence de presse ce matin, Pier Gilbert, président du comité organisateur du Tournoi Fer-O Optimiste. « Ce n’est pas une décision qui s’est décidée sur un coin de table », a-t-il enchaîné.

Le Club Optimiste y songeait depuis des mois, voire deux ans. Le manque de relève au sein du club et pour l’implication au tournoi a conduit à ce constat. « Ce manque de bénévoles n’est pas associé qu’à nous autres », a souligné M. Gilbert.

De son côté, le président du Club Optimiste Carl Boisvert a exprimé sa reconnaissance face à cet événement sportif, une des nombreuses activités chapeautées par le club. « Ç’a été une belle expérience pour tout le monde. Ça touche beaucoup de jeunes. » M. Boisvert en sera à son 22e Tournoi Fer-O en 2020.

Défi de taille

L’Association du hockey mineur de Sept-Îles, qui a collaboré avec le Club Optimiste depuis la première édition du Tournoi Fer-O, se préparera à prendre les commandes dès la 43e édition à venir en janvier prochain.

« Avant de parler de transition, je me dois de souligner les efforts des Optimistes. On a eu en moyenne 25 000$ par année depuis 42 ans. 2020 sera une édition tremplin pour la succession. On est heureux, mais c’est un travail supplémentaire et il faudra trouver d’autres bénévoles, des gens pour nous côtoyer durant le tournoi ou pour l’organisation du hockey mineur », a indiqué le président de l’AHMSI, Jocelyn Gagnon.

Le Club Optimiste de Sept-Îles assure qu’il es ouvert à donner un coup de main dans les années futurs, offrant son expertise acquise au cours des nombreuses années.

Ceux et celles qui désirent déjà s’investir peuvent faire part de leur intérêt par courriel à ahmsi.info@gmail.com ou en passant par les membres du conseil d’administration de l’Association du hockey mineur de Sept-Îles.