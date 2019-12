Le Club Optimiste de Sept-Îles offre son appui au milieu scolaire

Plus tôt cet automne, le Club Optimiste de Sept-Îles a mis sur pied un nouveau programme de subvention pour la réalisation de projets étudiants sur le territoire de la municipalité. Sous le nom d’Opti-École, il représente un investissement de 48 000$ réparti équitablement dans 16 établissements d’enseignement. Le montant a été dévoilé lors d’un point de presse au Petit théâtre du Centre socio-récréatif, le 16 décembre.

Pour être admissibles, ces projets se devaient de favoriser la participation des jeunes dans leur élaboration et leur réalisation, d’améliorer la vie étudiante, d’être liés aux domaines culturels, sociaux, sportifs ou communautaires ainsi que de rejoindre le plus grand nombre de jeunes possible. Un montant maximal de 3 000$ a été versé à chaque établissement scolaire.

Cet investissement vient s’ajouter à un don de 6 000$ à la Station Gallix pour le renouvellement des casques protecteurs prêtés aux jeunes et de 2 000$ pour l’achat de deux petites voitures électriques pour le département de pédiatrie et le bloc opératoire de l’hôpital de Sept-Îles.

Bien entendu, de tels montants n’auraient pu être distribués sans les donateurs qui ont su démontrer à nouveau leur confiance et leur support lors du souper-bénéfice annuel du Club Optimiste de Sept-Îles. Cet événement demeure sa principale source de financement.

Pour l’instant, rien n’indique si ce programme sera renouvelé pour 2020-2021. Le président du Club Optimiste de Sept-Îles, Carl Boisvert, n’a pas voulu prendre d’engagement à ce sujet.