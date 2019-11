Le Club Odanak a besoin de relève

Le club de motoneige Odanak de Port-Cartier a tenu son assemblée générale annuelle le 24 novembre dernier. Bien que le club soit en santé et compte plus de 300 membres, le conseil d’administration constate un manque de relève.

Le président club, Guy Fortin, a présenté le bilan de l’année précédente. Les bénévoles ont effectué près de 1000 heures de surfaçage dans les sentiers l’an passé. Ils ont également effectué des travaux de signalisation, de même que l’entretien et la réparation des surfaceuses.

Trois ponts ont été reconstruits durant la saison 2018-2019, dont celui du ruisseau Jambon qui avait été fermé il y a deux ans. L’ensemble des travaux ont coûté près de 700 000 $ et ont été financés par la MRC de Sept-Rivières, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et le ministère des Transports.

Relève

M. Fortin déplore le manque de participation à la dernière assemblée générale. En effet, sur les 310 membres du club, seulement deux se sont présentés.

« Ça fait longtemps que les membres du conseil d’administration sont là. Et il ne semble pas y avoir de relève. On s’est entendu pour continuer pendant encore un an, mais ça va prendre des gens qui prennent la relève sur le CA. »

Le CA a tout de même accueilli un nouvel administrateur durant l’AGA, soit M. Yves Tremblay.

Bypass

Le club fait face à un problème cette année. Un des sentiers qui était emprunté, le chemin du bypass, est un chemin forestier utilisé par la compagnie Arbec. Cette dernière a décidé de le déneiger cet hiver pour ses opérations.

« La municipalité nous a autorisé un droit de passage sur les terrains municipaux. On a fait une demande au MTQ afin de pouvoir traverser la Rivière aux Rochers sur la 138, mais ça a été refusé. L’alternative serait de passer sur le pont du chemin forestier et de faire un sentier parallèle au bypass », explique M. Fortin.

Les travaux pour créer un nouveau sentier ont déjà commencé. Le club Odanak attend une autorisation du ministère des Ressources naturelles afin de compléter les travaux. Des discussions doivent avoir lieu entre Arbec et différents intervenants afin de régler le dossier rapidement.