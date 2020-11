Le Club de volleyball les Macareux bientôt majeur

Le Club de volleyball AAA des Macareux s’approche de l’âge adulte. C’est en 2003 qu’il a vu le jour, à l’initiative de Brian Traverse, appuyé par Sébastien Scherrer et Éric Sénéchal. Son fondateur se prépare à passer le flambeau, à certains de ceux à qui il a eu le plaisir de contribuer à leur développement au volleyball.

«Il y avait un besoin d’offrir davantage de développement aux jeunes au niveau du volleyball», a souligné Brian Traverse.

Quelques années auparavant, des équipes AAA chez les gars avaient été mises sur pied, mais de façon sporadique, en 1993 et en 1997. «En 2003, on a commencé à voir qu’on pouvait revenir sur une base régulière».

Le Club les Macareux permet depuis aux équipes de la région de se mesurer aux autres formations de la province lors de tournoi civil AAA. Pour financer la participation à ces compétitions, pas de vente d’articles ou autres, mais organiser des tournois récréatifs, année après année. «On offre quelque chose de plaisant», a mentionné Brian Traverse.

Dix-sept ans plus tard, le fondateur du Club les Macareux est fier de passer le flambeau à une relève de «grande qualité» qui continuera d’assurer le développement du volleyball sur la Côte-Nord. M. Traverse agira d’ailleurs comme président mentor pour cette année.

Place à la relève

La relève du Club les Macareux, celui qui portera le flambeau pour les années à venir, c’est Yannick Bouchard, entouré d’une équipe de passionnés de volleyball. Il souhaite la continuité de ce qui a été entamé au début des années 2000, mais avec l’intention que ça soit sur l’ensemble du territoire nord-côtier.

« Brian (Traverse) a tenu le club à bout de bras, avec Manon (Renneteau), Laurent (Cormier), Sébastien (Scherrer) et Éric (Sénéchal). C’est normal qu’il transmette le flambeau aux jeunes. Je suis d’accord pour prendre le mandat, mais ça ne sera pas lui d’une seule personne, mais un travail d’équipe», a mentionné Yannick Bouchard en entrevue.

Il sera appuyé d’une dizaine de personnes attitrées à divers mandats, notamment la technique, le perfectionnement, le recrutement, l’encadrement sportif et le développement, tant masculin que féminin.

Dans l’objectif de s’étendre sur l’ensemble de la Côte-Nord, le nouveau conseil d’administration du Club les Macareux s’est adjoint des délégués de secteur en Basse-Côte-Nord, en Minganie, à Port-Cartier, à Baie-Comeau et en Haute-Côte-Nord. «On veut avoir des tentacules partout dans la région et que tous les joueurs aient la même chance», a-t-il ajouté. «Ce sont les Macareux de la Côte-Nord maintenant. Le but est de former des athlètes, gars ou filles».

Tout comme leurs prédécesseurs, les membres du nouveau comité des Macareux continueront d’organiser des tournois récréatifs ouverts à tous. Yannick Bouchard aimerait dévoiler un calendrier pour l’année 2020-2021, mais «le contexte actuel ne permet pas trop de voir d’avance», a-t-il indiqué, faisant référence à la COVID-19.

La tenue des tournois récréatifs à Sept-Îles offre un excellent rayonnement pour le développement du volley et lui permet d’accroître son bassin d’adeptes.

Le prochain, le Tournoi des Îles, en formule 6×6 F/H (Compétitiokn/Récréation/Scolaire) est prévu pour les 27, 28 et 29 novembre à Sept-Îles.

Conseil d’administration du Club les Macareux: Yannick Bouchard, Marithé Beaudin-Mongeau, Sébastien Scherrer, Zéa Blackburn, Patrick Hudon, Brian Traverse, Sarah-Pier Babin, Laurent Cormier, Jasmin St-Pierre et Sylvain Boudreault

Délégués de secteurs: Lisa Joncas (Basse-Côte-Nord), Vicky Arsenault (Havre-Saint-Pierre), Zachary Collin (Port-Cartier), Isabelle Forest-Couture (Baie-Comeau) et Karine Dufour (Escoumins/Bergeronnes/Tadoussac)