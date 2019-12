Le Club de ski de fond Rapido ouvre ses portes

Le Club de ski de fond Rapido de Sept-Îles et son école de ski ouvrent leurs portes pour la nouvelle saison, ce samedi 14 décembre, sur son site au lac des Rapides. La population pourra profiter des sentiers et de l’équipement (raquette et ski de fond) gratuitement pour l’occasion, en partenariat avec Tourisme Sept-Îles.

La journée « porte ouverte » s’amorcera dès 9 h. La population pourra parcourir les différentes pistes en raquette ou en ski de fond.

À 13 h, le conseil d’administration du Club Rapido profitera de l’événement pour remercier ses partenaires et présenter son nouvel équipement pour le surfaçage des sentiers de ski de fond. Boissons chaudes et légers goûters seront servis. En cas de mauvaise température, la journée sera remise au lendemain.

Fondé en 1974 et géré par des bénévoles, le Club de ski de fond Rapido voit à promouvoir la pratique de sports familiaux d’hiver (ski de fond et raquette), à offrir à ses utilisateurs l’équipement et les services adéquats pour la pratique sécuritaire de leurs sports, et, en collaboration avec ses partenaires, à favoriser le tourisme hivernal dans la région de Sept-Îles.