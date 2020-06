Le Club de golf Ste-Marguerite attire les adeptes

Les chiffres parlent d’eux même. L’engouement pour le golf ne se dément pas au Club Ste-Marguerite en ce début de saison 2020. Ils étaient 250 joueurs à l’événement Journée d’ouverture – Le Toxedo du 14 juin. L’intérêt est aussi marqué au niveau des cartes de membres.

Les participants ont eu droit à une belle journée dimanche même si la partie sociale doit être délaissée en raison des mesures en place liées à la COVID-19.

Dans la catégorie Compétition A, c’est le duo formé de Gilles Demers et Jean-Pierre Lord qui s’est imposé, devançant dans le top 3 le professionnel Jean-Pierre Morin, qui jouait seul, et deux équipes à égalité en troisième place, celle de Denis Laflamme et Steve Tremblay ainsi que celle de Pierre Bouma et Éric Coulombe. Dans le B, Robert Proteau et Renée Perreault ont terminé en tête, suivis de Philippe Blouin et Karine Noël.

Pour les joueuses et joueurs de la classe Participation, quelques concours étaient proposés sur le terrain, notamment un tirage au trou numéro 8 pour les personnes ayant perdu leur bal, le prix étant une carte pour un panier de balles de pratique. Quelque 1 250 $ en prix ont été remis.

Du jamais vu

Quant au début de saison, le Club de golf Ste-Marguerite enregistre ses meilleurs chiffres depuis près de 20 ans. Pas moins de 425 personnes se sont procuré leur carte de membre, dont 110 nouveaux. « C’est du jamais vu », a souligné le pro et directeur général, Jean-Pierre Morin.

Ce dernier rappelle aux joueuses et joueurs de continuer de respecter les consignes sanitaires en place, mais également celles pour l’entretien et la conservation du terrain en bon état, terrain qui prend du mieux malgré quelques nuits fraîches. M. Morin indique que le chalet est également accessible pour les golfeurs.

Les prochaines activités au Club de golf Ste-Marguerite sont un tournoi en équipe de deux le 4 juillet et la journée de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles le 8 juillet. Par ailleurs, Jean-Pierre Morin travaille pour la tenue du même tournoi pro que l’an dernier pour le mois de septembre.