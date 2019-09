Le Club de curling de Sept-Îles sera l’hôte d’un tournoi provincial en avril

La vie a repris au Club de curling de Sept-Îles vendredi soir après quelques mois de congé pour l’été. C’était le 5 à 7 des inscriptions pour la saison 2019-2020, une saison qui sera marquée par la tenue d’une compétition provinciale au début avril.

L’ambiance était aux retrouvailles dans l’édifice du 21, rue Comeau, pour la soirée d’inscriptions aux différentes ligues de soir et de jour. C’était aussi l’occasion pour les nombreux adeptes de curling de s’inscrire aux cours qui seront donnés dans les prochaines semaines, tout ça en se régalant de hot-dogs ou d’épis de maïs.

La première compétition mélangera le curling et le golf, sur les glaces pour les 19 et 20 septembre et sur les allées du Club Ste-Marguerite le 22. Vous pouvez obtenir les informations sur ce rendez-vous à venir la semaine prochaine en téléphonant au 418 583-2488.

Un mois plus tard, à peine la saison des ligues commencée, c’est le Tournoi d’ouverture qui figure au calendrier du 16 au 19 octobre.

Série Club

Après avoir accueilli les championnats provinciaux seniors et maîtres dans les dernières années, le Club de curling de Sept-Îles sera hôte de la compétition provinciale Série Club les 3, 4 et 5 avril.

Ce tournoi provincial regroupera 16 équipes d’hommes et autant de femmes de partout au Québec. Il s’adresse aux équipes intégrales de ligues.

La finale régionale mettant aux prises les quatuors intéressés des clubs affiliés à Curling Québec pour la Côte-Nord (Sept-Îles, Baie-Comeau et Forestville) et Charlevoix (Clermont) devrait être disputée en février à Sept-Îles.

Pour en savoir plus sur les activités du Club de curling de Sept-Îles, consultez son site web ou sa page Facebook.