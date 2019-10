Le Club d’athlétisme se prépare pour le Championnat régional de cross-country

Le Club d’athlétisme de Sept-Îles (CASI) prépare ses jeunes en vue du Championnat régional scolaire de cross-country du RSEQ Côte-Nord. Il offrira aux athlètes nés entre 2002 et 2012 un deuxième entraînement ce dimanche 6 octobre à la piste Guillaume-Leblanc, derrière le Cégep de Sept-Îles.

Les enfants d’âge primaire (1re à 6e année) s’entraîneront de 13 h 30 à 14 h 30. De 14 h 45 à 16 h, ce sont les 12 ans et plus qui seront en piste. Le CASI lance l’invitation aux parents et aux adultes pour cette séance.

Le Club d’athlétisme de Sept-Îles profitera de cette journée pour les inscriptions à ses activités automne-hiver pour les jeunes de 7 à 17 ans.

Championnat régional

Le Championnat régional de cross-country du se déroulera le 19 octobre à la Station récréotouristique Gallix. En plus des catégories pour les jeunes des écoles du primaire et du secondaire, il y aura une classe ouverte. Les hommes courront 6 km, les femmes 4 km. Vous pouvez consultez les détails de la compétition au www.facebook.com/rseqcn.