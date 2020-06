Le Club d’athlétisme de Sept-Îles va de l’avant avec une saison estivale

Il y aura de l’athlétisme à la piste Guillaume Leblanc de Sept-Îles cet été. Au lendemain de son assemblée générale annuelle tenue via Zoom le 10 juin, le Club d’athlétisme de Sept-Îles (CASI) confirme une saison dans le respect des règles liées au contexte de la COVID-19.

Les inscriptions se prendront le mardi 16 juin de 19h à 20h30 dans le bâtiment situé près de la piste d’athlétisme et des terrains de tennis derrière le Cégep de Sept-Îles. Les athlètes déjà affiliés à la Fédération québécoise d’athlétisme pour leur participation au programme automne-hiver 2019-2020 pourront procéder le soir même de 18h30 à 19h.

Vous devez avoir avec vous le formulaire d’inscription préalablement imprimé disponible au www.clubathletismeseptiles.com/. Le Club ne peut garantir d’autres périodes d’inscriptions outre celle du 16 juin.

« On a besoin d’un minimum d’inscriptions (60), sinon on pourrait ne pas faire le programme, car on n’a pas eu la subvention du fédéral, en plus du défi COVID-19 », souligne Julie Marchand, secrétaire du Club d’athlétisme de Sept-Îles.

Les membres du conseil d’administration du CASI et son directeur technique ont fait des pieds et des mains pour offrir un programme intéressant, dynamique et stimulant pour les athlètes, le tout en respectant les directives de la santé publique afin d’assurer la sécurité de tous.

Le club pourrait contingenter les places par groupe, selon l’horaire prévu, mais il s’engage à adapter l’horaire et les groupes, lorsque possible, pour offrir une place à tous.

Pour tous les autres détails concernant la saison, les mesures en place et autres directives pour l’inscription, consultez les publications sur la page Facebook du Club d’athlétisme de Sept-Îles.