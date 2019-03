Le CISSS remboursera 7 000$ à des usagers

Crédit photo : archives

Des patients de Sept-Îles qui se sont fait traiter à Baie-Comeau seront bientôt remboursés par le CISSS Côte-Nord. Ils recevront au total 7 000$.

Pendant plusieurs années, les gens de Sept-Îles ont reçu 35$ pour se faire traiter à Baie-Comeau. Les Baie-Comois qui venaient à l’Hôpital de Sept-Îles recevaient quant à eux 110$.

Sandra Morin, adjointe du PDG du CISSS Côte-Nord et responsable des relations médias, explique que le calcul remonte à l’époque d’avant la fusion des centres hospitaliers en un Centre intégré.

«Il manquait beaucoup de spécialistes à Baie-Comeau auparavant, comparé à Sept-Îles. Une entente avait été faite avec l’hôpital de Sept-Îles pour y envoyer les gens de Baie-Comeau au lieu de les acheminer à Montréal. Il avait alors été convenu de donner un montant plus substantiel», indique-t-elle.

«On sait qu’il faut que ça change»

Les choses sont demeurées ainsi pendant plusieurs années. Une nouvelle politique a été adoptée à la rencontre du conseil d’administration du CISSS Côte-Nord en octobre dernier. C’est à ce moment qu’a été remarquée l’iniquité pour l’aide financière entre les gens de Sept-Îles et Baie-Comeau.

«Notre préoccupation était d’abord pour les gens de la Basse-Côte-Nord et de Fermont. C’est vraiment là qu’il y a le plus de volume en termes de transport pour intervention médicale. Notre objectif est que tous les tarifs soient harmonisés d’ici le 1er avril», mentionne Mme Morin.

Le CISSS a depuis décidé de rétablir l’aide financière pour un déplacement vers Baie-Comeau à 110$. Un remboursement sera tout de même envoyé à tous les Septiliens qui ont été «lésés».

«Le service des finances a estimé à 7 000$ les montants qui devront être remboursés. On ne veut pas que les gens nous appellent pour ça par contre. On sait qui a droit aux remboursements, on va retracer tout ça», assure Sandra Morin.