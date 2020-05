Le CISSS rappelle la nature des déplacements autorisés sur la Côte-Nord

Comme les points de contrôle routier sont maintenus jusqu’au 31 mai sur la Côte-Nord et que seuls les déplacements essentiels sont autorisés, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la région tient à rappeler à la population la nature de ce qui est permis.

Ainsi, l’accès est autorisé aux gens ayant leur résidence principale sur la Côte-Nord, au transport de biens destinés à l’offre de services prioritaires et tout ce qui touche l’obtention ou la fourniture de soins ou de services de santé.

Les personnes qui occupent un emploi dans un secteur prioritaire ou encore qui doivent contribuer aux opérations minimales pour assurer la reprise des activités non prioritaires peuvent également voyager dans la région.

Les déplacements à des fins humanitaires et le respect des ordonnances du tribunal et des ententes relatives aux gardes d’enfants s’ajoutent à la liste de ce qui est permis, tout comme les déplacements de personnes arrivant directement d’une autre région aux accès limités. L’accès à la Basse Côte-Nord fait cependant l’objet de restrictions additionnelles.

Rappelons que le point de contrôle de la Minganie a été levé pour être déplacé à Kegaska, à l’entrée ouest de la Basse-Côte-Nord.

Enfin, pour obtenir de l’information concernant les limitations d’accès à la Côte-Nord et les règles d’isolement obligatoires, on compose le 1 833 390-0625 et, pour les gens de Fermont, le 1 418 287-3280, poste 712200.