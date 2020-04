Interpellé sur la situation de travailleurs de l’hôpital de Sept-Îles qui soutiennent qu’il y a un manque d’uniformes et qu’ils doivent le laver à la maison, mettant ainsi à risque leur famille à chaque quart de travail, le CISSS Côte-Nord a indiqué qu’il est à commander des uniformes supplémentaires et qu’il bonifierait le service de buanderie en temps et lieu.