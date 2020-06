Le CISSS Côte-Nord rassurant sur le cas dans un CHSLD de Sept-Îles

Le CISSS et la direction de la Santé publique de la Côte-Nord ont tenu à rassurer la population à la suite du cas de la COVID-19 rapporté la semaine dernière chez un membre du personnel d’un CHSLD de Sept-Îles.

Les intervenants lors du point de presse du CISSS Côte-Nord ont indiqué que la personne confirmée positive n’avait pas transmis la maladie sur le lieu de travail et que l’investigation était terminée.

« C’est une investigation précise et d’envergure pour laquelle on ne voulait pas négliger aucun aspect vu que c’était sur un lieu de travail », a mentionné la Dre Claudette Viens, médecin conseil en santé publique, faisant référence à la situation préoccupante dans les CHSLD de la région de Montréal.

Les équipements de protection individuelle chez l’employé et chez ses collègues de travail ont fait en sorte que les risques de transmission étaient faibles.

Mme Viens a mentionné que tous les résidents et employés de l’étage ont été testés, et qu’aucun autre test n’est prévu pour l’établissement, tirant comme conclusion que ce dossier était clos.

Selon le médecin-conseil à la Direction de la santé publique de la Côte-Nord, le Dr Richard Fachehoun, il s’agirait de la première personne testée positive dans la région alors qu’elle était asymptomatique.

Dr Fachehoun et la coordonnatrice en protection de la santé pour le CISSS Côte-Nord, Suzie Bernier, ont rappelé l’importance du respect des mesures sanitaires et d’éviter les voyages non essentiels vers d’autres régions.